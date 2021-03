0 Facebook Corona esce dall’ospedale dopo lo sciopero della fame, portato in carcere: quanto deve restare Spettacolo 23 Marzo 2021 10:54 Di redazione 1'

Fabrizio Corona è stato portato nel carcere di Monza, dopo essere stato ricoverato per una decina di giorni nel reparto di psichiatria dell’ospedale Niguarda di Milano. A renderlo noto è l’Ansa.

L’ex agente fotografico si è provocato dei tagli ai polsi quando ha saputo che i giudici della Sorveglianza di Milano hanno revocato il differimento pena in detenzione domiciliare che gli era stato concesso nel dicembre 2019 per una patologia psichiatrica. Polemiche nel mondo dello spettacolo e sui social per la decisione presa contro Corona.

L’ex fotografo dei vip, a cui è stato revocato il differimento pena per una serie di violazioni delle prescrizioni, ha portato avanti uno sciopero della fame in ospedale per protestare contro la decisione dei giudici. Come stabilito dalla Sorveglianza milanese, lunedì sera 22 marzo 2021 l’ex re dei paparazzi è stato trasferito nel carcere di Monza. Qui dovrà restare per circa due anni. Intanto è certo che le condizioni di salute del 46enne sono migliorate nei giorni scorsi.