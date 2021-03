0 Facebook Serena Rossi annuncia un nuovo impegno di lavoro: “Questi sono i due indizi” Spettacolo 22 Marzo 2021 18:14 Di redazione 2'

Il momento d’oro di Serena Rossi non accenna a fermarsi. La bella attrice napoletana è stata sicuramente una delle protagoniste di questa stagione televisiva, dopo il successo di Mina Settembre, è arrivata la presenza al Festival di Sanremo e poi un programma in prima serata “La Canzone Segreta”. E adesso c’è anche un’altra importante novità.

Nuova serie per Serena Rossi

Ad annunciare quella che sarà sicuramente una sorpresa per tutti i suoi fan è stata la stessa Serena Rossi in un’intervista per Tv Sorrisi e Canzoni. La bella attrice parlando della seconda stagione di Mina Settembre – confermando di fatto quello che già era stato anticipato dopo l’ultima puntata – ha parlato di un altro impegno: “Gli sceneggiatori stanno già scrivendo. Comunque, prima girerò un’altra serie per la Rai, ma non posso dire nulla” .

La Rossi non ha rivelato particolari dettagli su questo nuovo impegno, ma ha dato solo due indizi: “Tornerò indietro nel tempo e parlerò un dialetto che non è il mio. Sono ben due indizi!”. Difficile dire di cosa si tratti, ma i fan dell’attrice napoletana sono già al settimo cielo.