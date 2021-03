0 Facebook Serena Rossi racconta la pazzia fatta per il compagno Davide: “Era la mia prima volta” Spettacolo 20 Marzo 2021 19:01 Di Fabiana Coppola 1'

Serena Rossi e Davide Devenuto sono ormai compagni decennali e ultimamente anche di nuovo colleghi sul set con la serie tv “Mina Settembre”. I due si sono conosciuti durante le riprese di Un Posto al Sole, da lì è nato l’amore travolgente, la passione, poi la solidità e la nascita del figlio Diego.

L’attrice napoletana in una recente intervista ha raccontato un aneddoto dei primi tempi insieme al compagno:

“A 23 anni ho preso da sola, per la prima volta, un volo intercontinentale per raggiungere Davide. Ci stavamo frequentando da poco e lui era a New York per lavoro così gli ho fatto una sorpresa, sentivo che agli inizi c’era bisogno di questo gesto. E il mio istinto aveva ragione, ne valeva la pena e oggi siamo una famiglia.