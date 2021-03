0 Facebook È morto Angelo: il papà stava portando il figlio in ospedale Cronaca 22 Marzo 2021 08:13 Di redazione 1'

Ha lottato con tutte le sue forze per quasi 4 mesi, ma non ce l’ha fatta. Angelo Marrone, 31enne ricoverato in ospedale dopo un terribile incidente a Chiaiano la notte di Capodanno, è morto. Il decesso sarebbe avvenuto per un arresto cardiaco.

Tanti i post di cordoglio sui social da parte degli amici, di chi lo conosceva e di xhi avev1a appreso la terribile notizia.

La notte di Capodanno, in via Santa Maria a Cubito a Chiaiano, Angelo stava accompagnando il suo bambino in ospedale in seguito ad un incidente domestico. Poi l’incidente, frontale, con un’altra auto. Il 21 Gennaio scorso si era risvegliato dal coma e si era accesa una speranza. Fino, purtroppo, al terribile epilogo.