Caterina Balivo sul marito e i figli: “Non è d’accordo sul metodo educativo”

L’educazione dei figli di Caterina Balivo e Guido Maria Brera è il centro dell’intervista rilasciata dall’imprenditore per il settimanale “F”. Brera, oltre ai due figli con la conduttrice Rai, è anche padre di due ragazzi più grandi, Costanza e Roberto, nati da un precedente matrimonio.

Il creatore di Diavoli, la serie tv Sky con Patrick Dempsey e Alessandro Borghi, ha spiegato che cerca di insegnare ai suoi eredi l’amore per la terra, il mare e il natura. Ha detto ai suoi figli di studiare il meno possibile e dare la priorità allo sport. L’autore ha imposto ai suoi ragazzi e bambini di fare tutti i compiti in due ore per poi passare ad altre attività

“O li fanno bene in due ore oppure vanno male a scuola e peggio per loro, perché nella vita non c’è mai tempo per fare tutto. Finite le due ore di studio, stop. Il resto è fatto di sport e passeggiate. Obbligatori”

Un metodo particolare e innovativo che non ha trovato, almeno inizialmente, il favore di Caterina Balivo. L’imprenditore ha dichiarato che trascorre molto tempo con Guido Alberto, il suo terzogenito, in mezzo alla natura. Il 51enne ha inoltre confidato che i figli non hanno né Playstation né social network.

“Che lavoro faranno da grandi i miei figli? Il mio sogno è che sia un lavoro legato alla terra. Alle mamme consiglierei d’insegnare ai figli non il cinese ma a guidare un trattore. Il futuro è il green, l’ambiente, la sostenibilità, è cercare soluzione all’erosione delle risorse. L’economia andrà lì”. Il marito di Caterina Balivo è uno degli uomini più ricchi d’Italia. Guido Maria Brera lavora nell’ambito della finanza – è stato il fondatore del Gruppo Kairos, che opera nel settore del private banking e dell’asset management – ma ha anche pubblicato diversi romanzi.