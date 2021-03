0 Facebook Lutto a Napoli, muore di Covid il maresciallo Salvatore: “Era una uomo di rare virtù” Cronaca 21 Marzo 2021 18:55 Di redazione 1'

E’ morto il maresciallo Salvatore Cuomo, guardia giurata in forza alla Patrol Security di Napoli. A darne notizia è Giuseppe Alviti, presidente nazionale Associazione Guardie Particolari Giurate.

Alviti lo ricorda così: “Sia da monito a tutto il governo nazionale come anche le guardie particolari giurate paghino ancora una volta il caro prezzo della vita per tutelare la collettività dal virus Covid-19 che è un vero serial killer, nella speranza che anche questa morte non venga dimenticata nell’oblio della generalizzazione e del qualunquismo. Uomo di rare virtù umane e professionali avanzate che nel lavoro come nella vita dava tutto se stesso per il bene collettivo”.