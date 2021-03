0 Facebook Belen su tutte le furie per la battuta di Pio e Amedeo a De Martino: “Sciacquatevi la bocca” Spettacolo 21 Marzo 2021 14:27 Di redazione 1'

Non si fa attendere la risposta di Belen Rodriguez alla battuta di Pio e Amedeo fatta a Stefano De Martino durante il serale di Amici. Il duo ha stuzzicato De Martino facendo gli auguri per la sorellina di Santiago: “Anche lui sta per diventare papà”

“Santiago avrà un fratellino”, esulta Amedeo, salvo poi essere fermato dal collega mentre in studio cala il gelo. “Ah, non sei tu quello della foto?”, facendo riferimento alla somiglianza fisica con il nuovo compagno di Belen. Non è mancato a quel punto l’imbarazzo in studio così Stefano ha voluto chiarire: “Se io rido troppo rischio di offendere qualcuno, ma mi fanno ridere, e se rido poco si offendono loro“, ha replicato con diplomazia il conduttore.

Belen Rodriguez ha da poco pubblicato un post su Instagram, una chiara risposta alla battuta della scorsa serata. La foto di una saponetta con una scritta molto esplicativa: “Famosissima saponetta che serve a sciaquarsi le mani e anche la bocca”.