Alessandra Celentano massacra Stefano De Martino, il ballerino risponde a tono: “Ti sei dimenticato la danza”

Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini hanno discusso durante la prima puntata del serale di Amici 2021. Le due insegnanti di ballo si sono trovate in disaccordo durante la prima manche che ha visto andare in scena la sfida tra Serena Marchese e Rosa Di Grazia.

Per chiarire la vicenda, Maria De Filippi ha coinvolto i giudici: Stash Fiordispino, Emanuele Filiberto e Stefano De Martino. I tre dovevano prendere una decisione e valutare se fosse una sfida equa. Hanno avuto modo di vedere la stessa coreografia eseguita dalla ballerina professionista Giulia Pauselli. Emanuele Filiberto è apparso l’unico d’accordo con Alessandra Celentano: “È vero che è un can-can classico, però secondo me un guanto di sfida bisogna raccattarlo”. Stefano De Martino ha commentato: “Se ho ben capito Rosa e Serena hanno due formazioni diverse. Capisco che la maestra voglia mettere in luce le qualità di Serena ed evidenziare le lacune di Rosa, se fosse un po’ più equo sarebbe giocabile, così è una sfida persa a tavolino. Non mi serve vederlo”. Alessandra Celentano ha esclamato: “Allora state certificando il mio pensiero. Stefano o ti sei dimenticato la danza o non ti capisco“. Ma De Martino ha replicato: “Me la ricordo troppo bene invece”. E quando Alessandra Celentano gli ha ricordato che quando era un allievo gli fece fare “una bella variazione di classico”, il giudice ha spiegato: “Ma all’epoca non era argomento di discussione, ora invece capiamo che non era utile”.

Alla fine anche Stash ha dato ragione alla Cuccarini e a De Martino e la prova è stata annullata.