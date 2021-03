0 Facebook Nuova ordinanza regionale di De Luca: restano chiusi lungomari e piazze Cronaca 21 Marzo 2021 13:34 Di Fabiana Coppola 1'

La Regione ha pubblicato, a firma Vincenzo De Luca, l’Ordinanza n.10 del 21 marzo 2021. Il provvedimento, nel novero delle decisioni atte a contenere l’emergenza da Covid-19, dispone la proroga delle misure adottate nelle precedenti ordinanze 7,8 e 9 del 2021, adesso con decorrenza dal 22 marzo 2021 e fino al 5 aprile.

Tra le misure confermate il divieto di svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio – anche quelli rionali e settimanali – disposto dall’art.45 del Dpcm 2 marzo 2021. Sul territorio regionale le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici in prossimità o all’interno di aree mercatali sono consentite, ma esclusivamente dove svolte in negozi/box e purché sussista la possibilità di contingentare gli accessi.

Confermata anche la chiusura al pubblico – salvo che nella fascia oraria 7.30/8.30 – di parchi urbani, ville comunali, giardini pubblici, lungomari e piazze, con la precisazione che sono consentiti esclusivamente l’accesso e il transito motivati da comprovate esigenze di lavoro o di necessità, ivi comprese quelle collegate all’accesso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private, nonché al relativo deflusso.​