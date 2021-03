0 Facebook Tragedia in Campania: Giusy muore a 29 anni dopo una caduta dal balcone Cronaca 20 Marzo 2021 18:55 Di redazione 1'

Una drammatica tragedia è avvenuta a Pietramelara, in provincia di Caserta. La citta è in lutto per la morte di una giovane, Giusy Sauchella.

La 29enne è morta per le gravissime ferite riportate in un incidente domestico: è caduta dal balcone della sua abitazione. Sul tragico episodio indagano i carabinieri.

Decine i messaggi di amiche e concittadini che la stanno ricordando sui social. Questi alcuni dei messaggi:“Si è spenta la luce più bella che era rimasta nel nostro paese! Ci portiamo pochi mesi di differenza da piccoline stavamo sempre insieme andavamo a scuola insieme ci siamo sempre apprezzate una con l’altra e volute bene,e ri bellissima gentile piena di valori a soli 29 anni sapevi fare di tutto. Dopo il tuo compleanno quella maledetta caduta, e il giorno dopo il tuo onomastico te ne sei volata via…non potrò mai dimenticarti sarai un altro angelo bellissimo del paradiso”; ” Un destino davvero crudele ..r.i.p Giusy Sauchella .. ..Condoglianze alla famiglia”.