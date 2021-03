0 Facebook Neonato ustionato, pessime notizie dal Santobono di Napoli: il retroscena sui genitori Cronaca 20 Marzo 2021 18:42 Di redazione 1'

Non ci sono buone notizie dal Santobono di Napoli. Il neonato ricoverato presso l’ospedale Santobono di Napoli, il piccolo Vincenzo di portici, non è né migliorato né peggiorato.

“Il direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera “Santobono-Pausilipon” mi ha aggiornato sulla situazione e mi ha spiegato che il piccolo, anche oggi, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per rimuovere il tessuto necrotico dovuto alle lesioni e alle ustioni. Restiamo in attesa e fiduciosi, sperando che la situazione possa migliorare”, lo ha detto Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde, che è costantemente in contatto con la Direzione sanitaria dell’ospedale pediatrico collinare.

I genitori, di Portici, sono stati arrestati qualche giorno fa. Alla coppia, in passato, erano già stati tolti altri figli.