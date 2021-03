0 Facebook Coronavirus, il bollettino di oggi sabato 20 marzo: 23.832 contagi e 401 morti. News 20 Marzo 2021 17:47 Di redazione 1'

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus di oggi sabato 20 marzo. Come sempre intorno alle 17 il Ministero della Salute comunicherà i nuovi dati relativi all’emergenza coronavirus. L’aumento dei nuovi casi sembra stia andando verso una stabilizzazione, ma si tratta di un picco molto alto. Secondo l’ultimo monitoraggio realizzato dalla Cabina di regia Istituto superiore di sanità (Iss)-ministero della Salute su Covid-19, l’indice Rt nazionale si attesta a 1,16. L’epidemia dunque è ancora in fase di espansione. Il tasso di occupazione in terapia intensiva a livello nazionale è complessivamente in forte aumento e sopra la soglia critica: il 36% dei posti letti sono attualmente occupati da pazienti Covid, contro il 31% della scorsa settimana.

Coronavirus: il bollettino di oggi sabato 20 marzo 2021

Nuovi casi: 23.832 (ieri 25.735)

Tamponi (antigenici e molecolari): 354.480

Attualmente positivi:

Ricoverati con sintomi: + 203, totale 27.061.

Ricoverati in Terapia Intensiva: +23 totale 3.387

Ingressi in terapia intensiva: 243

Totale casi positivi dall’inizio della pandemia:

Deceduti dopo Covid test positivo: 401 (totale deceduti: 104.642)

Totale Dimessi/Guariti: