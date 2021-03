0 Facebook Whatsapp down, non funziona il servizio di chat: cosa sta succedendo News 19 Marzo 2021 18:43 Di redazione 1'

Non funziona Whatsapp, il servizio di chat istantanea è nuovamente in down. La notizia è iniziata a circolare sui social dove molti utenti si sono domandati cosa stesse accadendo. Non funziona nemmeno il servizio di messaggistica di Messenger e nemmeno quello di Instagram.

Perché non funziona Whatsapp

Per ora non c’è stata alcuna comunicazione ufficiale da parte del social network, ma Whatsapp e gli altri servizi di chat non funzionano. Non si sa se sia un disservizio temporaneo o se perdurerà più a lungo. Si attendono comunicazioni ufficiali.

Non è la prima volta che capitano disservizi di questo genere, qualche tempo fa Whatsapp era andato in down in tutto il mondo, immediato l’hashtag #whatsappdown dei tanti utenti che si erano chiesti cosa stesse accadendo.