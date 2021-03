0 Facebook Perché non funziona Whatsapp, in tilt anche Messenger e Instagram: cosa sta succedendo News 19 Marzo 2021 19:06 Di redazione 1'

Da qualche minuto non funziona Whatsapp, in tilt anche i servizi di Messenger e Instagram. In down, dunque, tutti i servizi di messaggistica istantanea di Facebook.

Cosa sta succedendo a Whatsapp e Messenger?

Fuori uso Whatsapp, in tanti si stanno domandando cosa stia accadendo. Il problema a quanto pare riguarda diversi paesi. Molti utenti su Twitter hanno pubblicato l’hashtag #whatsappdown.

Non è la prima volta che accadono disservizi del genere. Si attende una comunicazione ufficiale da parte dell’azienda. Il servizio di Whatsapp è fuori uso già da 30 minuti.