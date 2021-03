0 Facebook Nonno muore, nipoti irrompono all’ospedale del Mare: “E’ entrato con gli occhi aperti, fate l’autopsia” Cronaca 19 Marzo 2021 15:37 Di redazione 2'

Il video di quanto accaduto all’ospedale del Mare sta facendo il giro del web. In mattinata un gruppo di parenti di un paziente deceduto ha fatto irruzione all’interno del noscomio per chiedere spiegazioni. La scena è stata interamente condivisa da uno dei nipoti in diretta Facebook, che è entrato urlando: “Mio nonno stava bene, è entrato con gli occhi aperti. Fatemi parlare con il primario”.

Cosa è accaduto all’ospedale del Mare

Il paziente, un uomo di 66 anni, secondo quanto raccontato dal nipote in diretta, sarebbe stato ricoverato lo scorso febbraio a causa di alcuni problemi ai reni e la pressione bassa, sarebbe dovuto essere dimesso sabato, ma è deceduto. I parenti, infuriati, sono entrati all’ospedale del Mare seminando il panico. “Non lo voglio vedere, voglio il primario”, urlava il ragazzo che stava girando il video mentre un parente più giovane prendeva a calci una porta. Intervenute le guardie giurate e le forze dell’ordine che hanno provveduto a riportare la calma, pregando il ragazzo di indossare la mascherina. “Il virus non esiste, non potete arrestarmi“, aveva detto.

Lo stesso giovane, sempre nella diretta Facebook, ha spiegato che il nonno sarebbe stato ricoverato in ‘codice giallo’ e poi in seguito a un aggravamento sarebbe passato al ‘codice rosso’. La famiglia ha denunciato quanto accaduto alle forze dell’ordine. Il pm di turno ha disposto il sequestro della salma su cui sarà effettuata l’autopsia, i cui risultati chiariranno cosa è accaduto.