Proprio in questo momento, nel quale stiamo pubblicando l’articolo, il post pubblicato circa sei ore fa dall’assessore Alessandra Clemente è ancora pubblico sulla sua pagina Facebook ufficiale. Il contenuto è riferito al funerale di Ornella Pinto, l’ennesima donna vittima di femminicidio. L’ennesima donna uccisa da un marito carnefice e violento.

Nel post l’assessore spende bellissime e commoventi parole in memoria di Ornella, di suo figlio e di tutte le vittime di femminicidio. C’è stato solo un piccolo imprevisto, nel post è stato scritto che il funerale c’è stato questa mattina. Invece la funzione si è tenuta ieri al Duomo.

Alessandra Clemente sbaglia la data del funerale di Ornella Pinto

Eppure, fino ad ora, nessuno ha segnalato la ‘gaffe‘ alla candidata Sindaco di Napoli. Lei non ci avrà fatto caso così come nessun membro del suo staff. Tantomeno chi dovrebbe curarle la comunicazione e avrebbe dovuto correggere il post. Il contenuto è confezionato bene, con tanto di foto che ha colto l’attimo del trasporto della bara. Peccato sia stata pubblicata con 24 ore di ritardo.

P.S. Non vogliamo fare i pignoli ma spulciando la pagina Facebook dell’assessore abbiamo notato un altro errore. Quest’ultimo ha riguardato un altro post, pubblicato ieri e relativo alla rimozione dell’altarino sito ai Quartieri Spagnoli e dedicato al boss Domenico Russo, alias ‘Mimì dei Cani. L’altarino si trovava in via Croci Santa Lucia al Monte e non in via Santa Maria al Monte, così come scritto sul canale social della Clemente.

Non abbiamo voluto ‘infierire’ e quindi ci siamo limitati a guardare soltanto i post pubblicati nelle ultime 48 ore.

Le parole scritte nel post pubblicato sulla pagina Facebook di Alessandra Clemente –

“Questa mattina, nel giorno dei funerali di Ornella Pinto, vittima del brutale femminicidio avvenuto venerdì scorso e che ha profondamente colpito la città, le bandiere delle sedi del Comune di Palazzo San Giacomo e di via Verdi sono poste a mezz’asta.

Ornella è l’ultima vittima della violenza maschile in ordine temporale, 12 coltellate inferte nel pieno della notte dall’uomo che aveva lasciato e della cui violenza, codardia e cattiveria non sospettava tanto da non cambiare la serratura di casa nel quartiere di San Carlo all’Arena.

Non ci sono più parole per esprimere il dolore, la rabbia e lo sgomento che generano notizie come queste. Oggi voglio esprimere vicinanza alla famiglia, vogliamo abbracciarli, faremo tutto quello che è necessario per stare al loro fianco e perché fatti del genere non si ripetano.

Il mio pensiero è per Ornella e i suoi cari. Per Daniele e per i tanti orfani di femminicidio, di questa violenza così atroce“.

Il post ‘incriminato’ –