Drammatico incidente sull’A1, ragazza di 30 anni muore schiacciata da un camion

Incidente mortale sull’autostrada A1 nel tratto tra Terre di Campegine e Reggio Emilia in direzione Bologna dove, all’altezza del chilometro 135,5 un sinistro che ha coinvolto due mezzi pesanti e un’auto e’ costato la vita a una ragazza di soli 30 anni.

La giovane alla guida di una Fiat Panda e’ stata tamponata, all’altezza del chilometro 135,5 in direzione Bologna, da un mezzo pesante condotto da un 55enne italiano il quale – stando a quanto ricostruito nelle prime fasi dagli inquirenti – ha dichiarato di essersi addormentato al volante. L’urto ha portato l’auto della donna a finire sotto un altro mezzo pesante che la precedeva, rimanendo incastrata. I soccorsi del personale medico sanitario e l’intervento dei vigili del fuoco sono risultati vani. La ragazza e’ deceduta.

Sul posto, spiega Autostrade per l’Italia, sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 3/o Tronco di Bologna, della stessa Autostrade per l’Italia. Dalle 8.45 e’ stato disposta la chiusura temporanea del tratto interessato. Attualmente, all’interno dell’area e con il traffico e’ bloccato si registrano 5 chilometri di coda in direzione Bologna.

Poco prima delle 10.30, sull’autostrada A1 Milano-Napoli, e’ stato riaperto il tratto compreso tra Terre di Canossa-Campegine e Reggio Emilia in direzione Bologna, chiuso temporaneamente dalle 8.45 per un incidente che ha visto coinvolti due mezzi pesanti e un’autovettura e una persona perdere la vita. Attualmente il traffico scorre su due corsie e si registrano 9 km di coda in direzione Bologna. Agli automobilisti diretti verso Bologna, e’ consigliato d uscire a Parma e percorrere la ‘Via Emilia’ in direzione Bologna, per poi rientrare in autostrada a Reggio Emilia.