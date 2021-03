0 Facebook Funerali Ornella Pinto, lacrime e applausi all’uscita del feretro: genitori disperati FOTO Cronaca 18 Marzo 2021 12:21 Di redazione 2'

Si stanno tenendo nel Duomo di Napoli questa mattina, giovedì 18 marzo, alle 11 i funerali di Ornella Pinto, la 39enne uccisa a coltellate da Pinotto Iacomino, 43 anni, nella notte tra venerdì e sabato scorso. E’ il papà della giovane insegnate, Giuseppe Pinto, ad accogliere la bara della figlia con un abbraccio.

A qualche ora dalla cerimonia il Duomo risulta deserto, così come espressamente richiesto dalla famiglia alla vigilia, in rispetto delle norme anti Covid. All’ingresso, però, sono stati deposti poco dopo le 9 un cuscino e una corona di fiori bianchi. A mandarli è la famiglia Iacomino, suoceri e cognati di Ornella. Sono lì perché, per le norme anti-contagio, è stato precisato dal Duomo, non possono essere introdotti in chiesa. Prima dell’inizio delle esequie celebrate dal vescovo don Mimmo Battaglia la famiglia della donna ha espressamente chiesto di far accedere poche persone all’interno della cattedrale.

Attimi di tensione si sono verificati non appena arrivati i fiori della famiglia dell’assassino e una delle sorelle di Ornella ha strappato il biglietto, ma poi ha deciso di donarli alla Madonna. Prosegue intanto il via vai di parenti e soprattutto colleghi e studenti di Ornella, che era docente di sostegno al vicino Liceo Artistico Di Napoli in largo Santi Apostoli.

Un gruppetto di mamme della classe del figlioletto fuori al Duomo parla del piccolo: “E’ un bambino miracolato perché metti che avrebbe potuto aggredire anche lui, il padre nn c’era a casa da 15 giorni”. Applauso scrosciante alluscita del feretro. I genitori Anna e Giuseppe in lacrime.