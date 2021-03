0 Facebook Dramma a San Giuseppe Vesuviano, muore di Covid a soli 38 anni: è una delle vittime più giovani in Campania Cronaca 18 Marzo 2021 17:26 Di redazione 2'

Lutto a San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli, dove un ragazzo di 38 anni è morto a causa del Coronavirus. Il 38enne era ricoverato al Covid Center della vicina Boscotrecase, ma le sue condizioni sono peggiorate fino al tragico epilogo.Si tratta di una delle vittime più giovani della pandemia in Campania.

A dare notizia del decesso è stato il sindaco della cittadina vesuviana, Vincenzo Catapano, che ha pubblicato un post sulla sua pagina Facebook: “Ho avuto, purtroppo, conferma del decesso per Covid di un nostro giovane concittadino di 38 anni, ricoverato a Boscotrecase e di un concittadino di 83 anni, ricoverato a Nola. Non ho parole che possano lenire il dolore dei loro cari – ha commentato – a cui mi stringo ed esprimo la mia profonda vicinanza. A tutti rivolgo il mio invito di sempre, quello della precauzione massima, perché il livello di diffusione di contagio resta elevato ed è direttamente connesso all’incontro tra persone, soprattutto in contesti privati, lavorativi e familiari”.

IL POST SU FACEBOOK