A inizio marzo ha pubblicato un video sul proprio profilo Facebook dove ha mostrato una sua denuncia fatta ai carabinieri. Ai militari, Gennaro Damiani alias Genny Fenny, ha detto di aver ricevuto delle minacce.

Ad intimidirlo, dei ragazzi che sarebbero stati “mandati da Roma“. Chi sarebbero i mandanti? Genny Fenny, cantante neomelodico, ha affermato che sarebbero stati degli amici di Umberto D’Aponte, ex marito di Guendalina Tavassi.

Il movente? Genny Fenny avrebbe dovuto smentire la sua relazione avuta lo scorso anno con la showgirl. Qualche giorno dopo, la scorsa domenica per la precisione, il neomelodico è stato aggredito e accoltellato alle spalle in piazza Garibaldi a Napoli.

“Non posso affermare che i due episodi siano collegati. So soltanto, così come denunciato ai carabinieri, che a inizio mese mi hanno minacciato in strada e domenica mi hanno accoltellato“, ha dichiarato Genny Fenny in una video intervista rilasciata a VocediNapoli.it.

Il cantante neomelodico ha poi parlato del suo rapporto con Guendalina Tavassi: “Siamo stati insieme lo scorso anno, è stato un rapporto bellissimo. Lei e il marito non stavano già insieme. Altrimenti non mi sarei mai fatto avanti, a me non piace distruggere le famiglie. Avevamo entrambi dei problemi e questo ci ha resi più uniti. Poi a gennaio le ho inviato un messaggio e da allora, da quando le nostre comunicazioni erano tutte affettuose, ho ricevuto in risposta soltanto intimidazioni. Vi dico la verità, ci siamo incontrati a Napoli a febbraio per chiarire alcune cose“.

Genny Fenny ha poi concluso parlando di se stesso e del suo futuro: “Purtroppo ho passato un anno durissimo. Le difficoltà economiche e lavorative, il pregiudizio degli altri per essere stato un parcheggiatore abusivo e i conseguenti problemi giudiziari. Ma io sono anche un attore e regista oltre che cantante. Ma a quel punto mi ha colpito la depressione che lo scorso anno è culminata nel tentativo di suicidio. Ad oggi sto seguendo una cura, al futuro ancora non penso. Prendo la via come viene, la mia priorità è la mia famiglia, mio figlio“.

