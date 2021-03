Lutto nel Napoletano, addio a Giuseppe giovane docente morto a soli 30 anni

0 Facebook Lutto a San Gennaro Vesuviano, addio a Giuseppe giovane docente morto a soli 30 anni Cronaca 17 Marzo 2021 19:35 Di redazione 2'

Lutto a San Gennaro Vesuviano per la prematura morte di Giuseppe, giovane docente deceduto a soli 30 anni.

Il ragazzo , chiamato da tutti “Peppe”, lavorava come insegnante ma era anche il titolare di un ufficio Posta Plus. Da circa una settimana, Giuseppe era in quarantena nella propria abitazione, dopo aver scoperto la positività di un suo collega. Non è noto se avesse contratto il Covid.

I messaggi di cordoglio

Al momento sulle cause della morte del giovane c’è massimo riserbo da parte della famiglia. Sulla bacheca Facebook di Giuseppe in tantissimi hanno voluto esprimere cordoglio e vicinanza.

“Da pochi minuti ho avuto la conferma della morte di Peppe, titolare dell’ufficio Posta Plus di Piazza Margherita… non ho parole, mi piange il cuore. A sua moglie, ai suoi genitori, a suo suocero ed ai suoi familiari le mie più sentite condoglianze. Peppe… non di credo. Peppe insegnava anche e che da una settimana era a casa in quarantena in quanto una sua collega era positiva al Covid”, scrive l’amico Sergio.