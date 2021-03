0 Facebook Il creatore dello storico cartone Holly e Benji rivela: “Oliver Hutton è Maradona” Spettacolo 17 Marzo 2021 18:34 Di redazione 1'

Arriva dopo mesi dalla morte di Diego Armando Maradona una rivelazione che farà sicuramente piacere ai tanti fan dell’ex calciatore ma anche agli appassionati del cartone. Il creatore dello storico cartone Holly e Benji ha confessato che il personaggio principale Oliver Hutton rappresenta el diez.

Il personaggio di Holly ispirato a Maradona

L’astro del calcio che ha fatto appassionare milioni di bambini è la rappresentazione di Diego Armando Maradona. A dirlo è stato il creatore del cartone, Yoichi Takahashi, che ha spiegato come per costruire il personaggio si sia ispirato al campione argentino. In passato in tanti avevano avanzato l’ipotesi che Holly potesse essere el Diez, troppo nette alcune somiglianze.

Adesso arriva la conferma. Sembrerebbe che Takahashi sia rimasto esterrefatto da Diego ai tempi del Mondiale del 1979 che fu disputato proprio in Giappone. Così ha deciso di omaggiarlo costruendo il protagonista del cartoon a sua immagine e somiglianza.