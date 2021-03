0 Facebook Inizia l’Isola dei Famosi ed è subito gaffe a ‘luci rosse’ di Ilary Blasi Spettacolo 16 Marzo 2021 13:58 Di redazione 2'

Parte con una gaffe che è diventata virale la nuova edizione de L’Isola dei Famosi. La conduttrice Ilary Blasi, sempre in forma smagliante, si dimostra ancora una volta all’altezza. Sciolta, disinvolta, tra una battuta e un’altra ha intrattenuto il suo pubblico e presentato i concorrenti.

Cosa ha detto Ilary Blasi a L’Isola dei Famosi

E tra una risata e un’altra è arrivata la gaffe ‘a luci rosse’ di Ilary Blasi che ha sbizzarrito il pubblico. Vestita con un lungo abito nero, proprio mentre stava per presentare la Palapa – luogo dove si radunano i concorrenti per la diretta de l’Isola dei Famosi – uno scambio di lettere ha generato un certo imbarazzo.

“Adesso è arrivato il momento di mostrarvi uno dei luoghi più solenni dell’Isola dei famosi. Vi faccio entrare tutti nella Patata … cioè nella Palapa”, queste le parole di Ilary Blasi. Non appena la conduttrice ha pronunciato la frase in studio si sono tutti messi a ridere, in primis lady Totti.

Il video del momento imbarazzante a L’Isola dei Famosi