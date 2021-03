0 Facebook La frase e le lacrime di Ilary Blasi a ‘Verissimo’, l’imbarazzo della Toffanin: “Crudele, qui non si taglia nulla” Spettacolo 14 Marzo 2021 11:19 Di redazione 2'

Emozione, commozione e anche una piccola ‘gaffe’ per Ilary Blasi ospite di ‘Verissimo’ su Canale 5. Una situazione che ha coinvolto con forza anche la conduttrice Ilaria Toffanin. Le due sono state molto complici nel gestire l’intervista.

Quest’ultima ha ruotato intorno al dolore provato dalla famiglia Totti-Blasy nel ricordare la scomparsa del papà del campione della Roma, deceduto a causa del coronavirus. È in quei momenti che Ilary è scoppiata in lacrime.

“Tu lo sai, Silvia. Ci siamo confortate a vicenda in quel periodo, perché subito dopo è successo a te per altri motivi. Però alla fine uno si deve concentrare sui momenti belli. Sia tu che Francesco siete stati fortunati perché siete arrivati all’età adulta e i vostri genitori vi hanno visti crescere, fare figli e realizzarvi. Devi pensare a quello, solo così si può andare avanti”.

“È un rapporto che di anno in anno cresce e matura. Io non sono romantica, ma se devo dire una cosa carina su di lui è che dopo vent’anni mi guarda ancora con gli stessi occhi, e mi viene da pensare, boh, magari s’è impallato. C’è una base dalla quale partire, che è l’amore e la voglia di stare insieme. Gli anni passano, la persona evolve, matura, non sempre ci si trova a viaggiare sulla stessa lunghezza d’onda. È un rapporto che costruiamo giorno dopo giorno perché dev’essere così”.

“Poco prima di iniziare la messa in onda mi prende quell’ansietta che va su e va giù, poi ti prende quel mal di pancia che non sai se devi andare in bagno… Che dici mi faccio un clistere? Magari questa la tagliamo, eh Silvia”. Ma la Toffanin: “Sai che qui non si taglia niente!”.