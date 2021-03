0 Facebook Dramma in casa, studentessa di 14 anni muore per un malore durante la Dad Cronaca 16 Marzo 2021 13:06 Di redazione 2'

Dramma a Monterchi in provincia di Arezzo, dove una ragazzina di 14 anni è stata trovata senza vita nella propria abitazione. La 14enne frequentava il primo anno di un istituto superiore di Sansepolcro e come altri suoi coetanei era in casa occupata a seguire le lezioni online, quando è stata colta da un malore che le è stato fatale.

Dramma in casa, studentessa di 14 anni muore per un malore durante la Dad

La drammatica scoperta sarebbe stata fatta da un conoscente della famiglia della giovane. La mamma, fuori casa per lavoro, poco prima aveva provato a telefonare alla figlia. Non ricevendo risposta, ha chiesto a un conoscente di andare a vedere cosa stesse succedendo: è stato lui a trovare la piccola priva di vita, con accanto a sè il pc acceso.

Inutili i soccorsi: per la giovane non ci sarebbe stato più nulla da fare. Sul posto sono accorsi poi i carabinieri della compagnia di Sansepolcro guidati dal capitano Angelo Bardi, che hanno avviato le indagini. Secondo i primi accertamenti, la morte sarebbe sopraggiunta verosimilmente tra le 6 e le 8 del mattino. Il decesso, con ogni probabilità, sarebbe avvenuto per cause naturali, forse un aneurisma: la procura ha disposto l’autopsia.

La morte della 14enne ha sconvolto l’intera comunità. Mamma e figlia erano conosciute nella piccola comunità di Monterchi dove la donna si era trasferita insieme alla figlia in un appartamento datole in affitto dalla famiglia del proprio titolare.