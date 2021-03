0 Facebook Duplice omicidio e suicidio nel Tarantino, trovato morto Antonio Granata Cronaca 16 Marzo 2021 11:40 Di redazione 1'

Uccide moglie e suocera e si dà alla fuga, trovato morto suicida. Si è tolto la vita a Palagiano Antonio Granata, 61 anni, potatore, che aveva ammazzato lunedì pomeriggio in casa la moglie Carolina Bruno, di 65 anni, e la suocera Lorenza Addolorata Carano, di 92.

Trovato morto Antonio Granata

Il dramma è avvenuto a Massafra, in provincia di Taranto. Prima la furia omicida nei confronti della moglie e della suocera e poi la fuga culminata con il gesto estremo.

Antonio Granata aveva ucciso le due donne colpendole alla gola con un coltello e, si presume, anche un attrezzo da lavoro, come forbici o cesoie, e ferite alla testa. Prima di scappare aveva chiamato i carabinieri e aveva confessato il duplice omicidio. I militari, dopo la telefonata, erano giunti sul posto ed erano iniziate subito le ricerche dell’uomo in tutta la provincia. Poi il suo corpo è stato trovato impiccato a un albero. Ritrovata anche l’auto a bordo della quale Granata era fuggito. Il sessantunenne non aveva precedenti penali, si disconoscono i motivi dell’insano gesto.