0 Facebook Dramma in Campania, il vigile Michele Quintiero stroncato da un malore: poche ore prima aveva fatto il vaccino Pfizer Cronaca 16 Marzo 2021 09:41 Di redazione 1'

La Procura di Sapri vuole vederci chiaro, per questo ha disposto il sequestro della salma di Michele Quintiero. Quest’ultimo, 62 anni e originario di Vibonati (località cilentana in provincia di Salerno), era un vigile urbano.

L’uomo è deceduto a causa di un malore improvviso lo scorso lunedì sera. Poco tempo prima, presso l’ospedale di Sapri, gli era stata somministrata una dose del vaccino anti – Covid di marca Pfizer.

Come riportato da Il Riformista, il Direttore sanitario del nosocomio – Rocco Calabrese – ha affermato che al momento non è possibile stabilire un nesso tra la somministrazione del vaccino e il decesso dell’uomo:

“Siamo molto dispiaciuti per quanto accaduto, non è dimostrabile una relazione causale con la somministrazione del vaccino – ha spiegato Calabrese – tra l’altro risulta che il paziente fosse affetto da patologie pregresse di natura metabolica e cardiocircolatoria. Inoltre per il 62enne cosi’ come previsto dalle linee guida in ambito vaccinale, a vaccinazione eseguita, sono stati rispettati i 15 minuti di osservazione, nell’arco dei quali lo stesso non ha lamentato nessun disturbo“.