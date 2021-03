0 Facebook Lutto a Marigliano, addio a Maria Anna La Montagna giovane mamma morta prematuramente Cronaca 16 Marzo 2021 11:51 Di redazione 2'

Lutto a Marigliano, in provincia di Napoli, per la prematura morte di Maria Anna La Montagna. La donna da 5 anni combatteva contro una grave malattia, che purtroppo l’ha stroncata a soli 46 anni.

Maria Anna lascia il marito Marco e la sua bimba Sara. La giovane mamma era appassionata di découpage, i cui lavoretti erano molto apprezzati da chi la conosceva. Tutta la comunità si è stretta intorno al dolore della famiglia e in tantissimi hanno voluto dimostrare il proprio cordoglio attraverso i social.

I messaggi di cordoglio

“Non basterebbero centinaia di fogli per raccontarti, per raccontare dodici meravigliosi anni con te. Dal primo, folgorante incontro, con quel tuo sorriso radioso, la personalità spiccata, la parlantina, l’esuberanza. Quelle tue mani fatate che davano vita alle nostre idee, la cura in ogni minimo dettaglio. Te le ho sempre benevolmente invidiate. La mia casa è piena della tua arte. E ancora la gioia nel vederci per andare sistematicamente a mangiare. La Pasquetta, ogni compleanno, ogni onomastico, o qualsiasi altra scusa era buona per stare assieme.

Come raccontare questi anni, amata Maria Anna? Come raccontare la tua mamma e il tuo papà, persone uniche in tutto. La tua perla, la nostra perla Sara, il nostro gigante Marco… Troppi ricordi che ora sono strozzati dal dolore perché tu sei diventata un angelo”, scrive una cara amica di Maria Anna su Facebook.