Dolore a Mugnano per la scomparsa di Vittorio, morto a 15 anni: "Un momento di commozione" Cronaca 15 Marzo 2021

La comunità di Mugnano piange la scomparsa di un giovane di soli 15 anni. Si chiamava Vittorio Della Rotonda e la notizia del suo decesso è iniziata a circolare sui gruppi social legati al territorio.

Mugnano piange Vittorio Della Rotonda

Sembrerebbe che Vittorio combattesse da tempo contro un brutto male, ma sono tantissimi i messaggi di cordoglio che sono comparsi sui social. La morte di un ragazzo tanto giovane non può che lasciare senza parole chiunque. Molti i ricordi da parte di chi conosceva il ragazzo e si è voluto stringere al dolore della famiglia.

“La Comunità di Mugnano Libera si unisce al dolore della famiglia Della Rotonda per la perdita del figlio Vittorio,15 anni. Un momento di commozione per tutto il nostro territorio“, questo il post pubblicato nel gruppo Mugnano Libera. Non si conosce ancora la data dei funerali.