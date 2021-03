0 Facebook Zeppole di San Giuseppe, le 5 più buone a Napoli da gustare in occasione della Festa del papà Napoli Città 15 Marzo 2021 16:45 Di redazione 4'

Il 19 marzo è una data speciale, è il giorno di San Giuseppe e si festeggia la Festa del papà. Il modo più dolce per festeggiare la ricorrenza è sicuramente gustare una buonissima Zeppola di San Giuseppe, dolce tipico della tradizione campana, ma soprattutto napoletana.

Come per molti dolci, anche la nascita delle zeppole è avvolta dalla leggenda e si ricollega a tradizioni antiche e diverse tra loro, da ricercarsi addirittura nel 500 a.C. Una di queste leggende farebbe risalire la nascita delle zeppole alla fuga in Egitto della sacra famiglia. Si dice che San Giuseppe, per mantenere Maria e Gesù, dovette affiancare al mestiere di falegname quello di friggitore e venditore ambulante di frittelle.

La tradizione

Sembrerebbe che a Napoli, per una sorta di devozione al Santo, a un certo punto si sia sviluppata la tradizione degli zeppolari di strada. Infatti fino a qualche anno fa si potevano ammirare tra i vicoli della città dei veri e propri artigiani delle zeppole, che su banchetti posti davanti alle loro botteghe friggevano e vendevano questi dolci ai passanti.

Secondo tradizione già da i primi giorni del mese di marzo le vetrine delle pasticcerie si arricchiscono di meravigliose ciambelle di pasta choux farcite di crema pasticcera e dolci amarene sciroppate e zucchero a velo: le zeppole! Che siate amanti della versione fritta o al forno, il 19 marzo non potete fare a meno di gustare questo dolce tipico.

A Napoli ci sono numerose pasticcerie che, in occasione della Festa del papà, sfornano migliaia di zeppole di san Giuseppe. Andiamo a vedere la classifica delle 5 migliori zeppole da poter mangiare a Napoli, secondo il parere dei lettori di VocediNapoli.it

LA CLASSIFICA