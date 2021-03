0 Facebook Omaggio al cinema nella prossima puntata di Koprifuoco 2.1: ospiti Lello Arena ed Ernesto Mahieux Spettacolo 15 Marzo 2021 14:25 Di redazione 2'

Ancora un successo per Koprifuoco 2.1 che nella puntata del 9 marzo è stata seguita da una media di 153mila spettatori. Nell’appuntamento in prima serata su Canale 21 di domani 16 marzo si parlerà di Cinema con un omaggio alle grandi pellicole e alle star della “settima arte” di tutti i tempi.

Ospiti del padrone di casa Sal Da Vinci saranno: l’attore Ernesto Mahieux, già vincitore di un David di Donatello e Globo d’Oro per il film “L’imbalsamatore” e il maestro Lello Arena. Nel corso della serata non mancheranno le gag del nutrito cast composto da: Ciro Villano e Biagio Musella ; Ernesto Lama nel ruolo de “il Poeta Ernestofante”; Daniela Cenciotti nelle vesti de “La Professoressa”; Nouriza Talantbekova “Lintintin”; Silene Larissa Lopez da Cruz la modella capoverdiana; Carmine Bassolillo Ufo 33 (l’esperto del web) e Ciro Nardi, il barista e il duo Toc Toc , Esmeraldo e Angelo, che gireranno per le case alla ricerca di “nuovi talenti” da far esibire in tv (per partecipare: castingsaldavinci@gmail.com) . E le musiche dell’orchestra dal vivo, così composta: Maurizio Bosnia (pianoforte), Maurizio Fiordiliso (chitarra), Antonio Mambelli (percussioni), Gaetano Diodato (basso), Gianluca Mirra (batteria), Federica Celio (vocalist).

Koprifuoco 2.1 è un programma di Paolo Torino prodotto da Canale 21; autori: Sal Da Vinci, Mario Esposito, Mino Abbacuccio, Ciro Villano, Alessandro Dallari. Capo progetto Mario Esposito, direttore di produzione Martina Parisi, direttore della fotografia Stefano Mosca, regia Stefano Traditi.