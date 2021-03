0 Facebook Foto di genitali nella posta social, la rabbia di una giovane napoletana: “Crede che io sia un oggetto sessuale” Cronaca 15 Marzo 2021 14:59 Di Verdiana Perrotta 4'

Foto di genitali maschili nella posta social. Questo è quanto Zia Flavia Foodnboobs, ragazza napoletana, che lavora come influencer, ha voluto pubblicamente denunciare sulla sua pagina Facebook: “Questo signore ha deciso di violentarmi costringendomi a vedere i suoi genitali. Lui non mi considera un essere un umano, non pensa che io possa spaventarmi, restare turbata e ferita. Lui crede che io sia un oggetto sessuale e per questo mi usa come tale, senza il mio consenso”.

Tantissimi i commenti e l’indignazione sui social per quanto accaduto alla giovane influencer. “Che vergogna! Flavia non lasciarti intimidire! Molti non hanno capito il senso della tua attività social! Sia donne che uomini! Siamo nel medioevo zia”, scrive un utente e ancora, si legge: “Forse per invidia perché sanno che sei per loro inarrivabile, forse perché spinti da istinti animali primordiali o solo per semplice e mai banale pochezza, restano e rimangono solo quello che sono, cioè niente!”.

La ragazza ha voluto raccontare pubblicamente la sua esperienza per spingere tutte le donne, che come lei sono costrette a subire questo tipo di violenza, a denunciare. Noi di VocediNapoli.it abbiamo intervistato Zia Flavia, che ci ha raccontato quello che ha provato e quanto è importate che queste tematiche vengano affrontate pubblicamente.

Zia Flavia è la prima volta che ricevi questo tipo di foto tra i tuoi messaggi di posta?

“Non è assolutamente la prima volta. Ormai è un’abitudine tra Instagram e Facebook ricevere questo tipo di molestia. Quando alcuni uomini vedono una donna a proprio agio con la propria sessualità pensano di potersi permettere di violare certi limiti”.

Come mai ha scelto di condividere la tua esperienza su Facebook? Hai denunciato tutto alla polizia postale?

“Quando ti arrivano quasi quotidianamente queste cose dovresti passare tutte le giornate a denunciare e comunque il giorno dopo ne troveresti un altro. Denunciare è importantissimo e va fatto ma io questa volta ci tenevo ad “influenzare” il mio pubblico per una buona causa. Volevo che si creasse un dibattito sui social più usati, per arrivare a quante più persone possibili. La comunicazione credo sia l’unico modo per cambiare questa mentalità gretta che danneggia tutta la società, non solo le donne.”

Hai ricevuto messaggi d’incoraggiamento per quanto hai avuto il coraggio di denunciare oppure c’è chi ti ha “accusata” di protagonismo e di “essertela cercata”?

“Entrambe le cose. Veniamo da secoli di patriarcato, per cui è molto complicato riuscire a ragionare in un modo diverso. Il maschilismo fa parte di noi. Mi aspettavo questo tipo di accuse, proprio perché sono quelle che ci accompagnano da una vita. Però infiniti sono stati i messaggi d’incoraggiamento, tantissime donne e tantissimi uomini mi hanno difesa argomentando in un modo assolutamente sensibile ed empatico. Pensare di aver acceso questo tipo di riflessione è per me un grande successo”.

Cosa consigli alle donne che si trovano a dover affrontare questo tipo di molestie?

“Alle ragazze consiglio di non aver paura e soprattutto di non lasciarsi piegare, rimanere sempre fedeli alla propria personalità e non farsi spegnere dal pregiudizio degli altri. Dobbiamo ancora lottare tanto per raggiungere la parità, solo insieme possiamo farcela”.

Il post su Facebook