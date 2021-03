0 Facebook Paura a Napoli, ambulanza interviene al centro storico: ragazzino si appende al tetto Cronaca 15 Marzo 2021 13:39 Di redazione 2'

Ennesima aggressione al personale del 118 a Napoli. A denunciare l’accaduto è l’associazione ‘Nessuno tocchi Ippocrate‘ che ha documentato un nuovo episodio di violenza, il quindicesimo dall’inizio del 2021.

Aggressione contro un’ambulanza a Montecalvario

La postazione dell’Annunziata è intervenuta domenica intorno alla mezzanotte in vico Figurelle a Montecalvario, per un’emergenza. Alla partenza il mezzo di soccorso è stato preso di mira da una baby gang che si trovava vicino al palazzo in cui era stato richiesto l’intervento. Un ragazzo ha tirato un pugno allo specchietto e un altro, mentre la vettura partiva, si sarebbe appeso al tetto del veicolo.

“La postazione 118 dell’Annunziata intorno a mezzanotte viene allertata nel centro storico di Napoli (Vico figurelle a Montecalvario) per “riferita dispnea in COVID positivo”. Giunti sul posto l’equipaggio si accorge che il paziente, che saturava discretamente, aveva chiamato l’ambulanza solo e soltanto per avere una bombola di ossigeno, e a quanto riferito dai parenti, avrebbero continuato a chiamare il 118 fin quando non gli avrebbero mandato una ambulanza con l’ossigeno.

Esterefatti dalla “NON” richiesta di soccorso l’equipaggio scende dalla abitazione e trova un gruppo di ragazzini senza mascherina che in barba alle norme anti-covid sostavano poco distanti. Alla partenza del mezzo di soccorso uno di loro, senza alcun apparente motivo, sferra un pugno allo specchietto retrovisore e un altro si appende letteralmente al tetto dell’ambulanza!

Sempre più difficile il lavoro di chi, sottopagato ed umiliato, cerca solo di portare sollievo a casa di chi non si sente VERAMENTE bene!“, questa la denuncia dell’associazione. Una violenza che, secondo quanto riferito dal personale sanitario, non aveva alcuna ragione. Non è la prima volta che gruppi di ragazzini si rendono protagonisti in città di simili atti di bullismo.

Il post dell’associazione ‘Nessuno tocchi Ippocrate’