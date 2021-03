0 Facebook Bimba di 12 anni morta impiccata in bagno: l’ipotesi di un’altra folle sfida su TikTok Cronaca 15 Marzo 2021 16:06 Di redazione 1'

Ancora un’altra morte dovuta a un’ipotetica sfida lanciata su TikTok. Una ragazzina di 12 anni è morta impiccata a una mensola con la cintura di un accappatoio intorno al collo. E’ stato il padre a trovarla e a lanciare l’allarme. Un fatto che riporta tristemente a quello avvenuto alla piccola Antonella, morta suicida a Palermo a 10 anni sempre verosimilmente per aver accettato una sfida su TikTok.

Sull’accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Ivrea che, su mandato della procura di Ivrea, hanno sequestrato il cellulare e il computer della ragazzina. Il timore, sostiene l’edizione torinese di Repubblica, ma non è l’unica ipotesi degli inquirenti, è che non si sia trattato di un suicidio ma di una delle “sfide mortali di Tik Tok”.

La piccola morta ieri sera a Borgofranco non ha lasciato biglietti e non ha mai parlato con nessuno di quella sfida con i genitori, ma gli investigatori che indagano sulla vicenda stanno cercando di chiarire se la ragazzina possa aver agito influenzata dal social del momento, non nuovo a questo tipo di sfide pericolose.