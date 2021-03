0 Facebook Si torna a sparare a Napoli, uomo ucciso a colpi di pistola a Fuorigrotta Cronaca 15 Marzo 2021 20:21 Di Sveva Scalvenzi 1'

E’ di pochi minuti fa la notizia di un agguato a Napoli. Intorno alle 19, in via Leopardi, nel quartiere di Fuorigrotta una persona è stata raggiunta da colpi d’arma da fuoco ed è morta. L’epsiodio è avvenuto a pochi passi dallo stadio Diego Armando Maradona.

Uomo colpito a Fuorigrotta, chi era la vittima

Sul posto sono giunti i carabinieri che stanno raccogliendo le prime testimonianze. Secondo quanto riferito dai militari, l’obiettivo dei killer era Antonio Volpe. L’uomo, 78enne, intorno alle ore 19:30 è stato colpito mortalmente, sarebbe deceduto sul colpo.

Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’agguato e identificare i responsabili. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli, procedono i carabinieri del comando provinciale di Napoli – nucleo investigativo.