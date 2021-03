0 Facebook Fabrizio Corona si è ferito nuovamente: “Penna nel braccio, sono molto preoccupato. Imprudenza gravissima” Spettacolo 15 Marzo 2021 21:26 Di redazione 2'

Fabrizio Corona si sarebbe ferito nuovamente. A riferirlo è il suo avvocato: “Si e’ ferito anche stanotte, si e’ piantato una penna biro in un braccio, e va avanti con lo sciopero della fame, non si fermera’ e io sono molto preoccupato”.

Quali sono le condizioni di Fabrizio Corona

Il legale, l’avvocato Ivano Chiesa ha spiegato quali sono le condizioni dell’ex re dei paparazzi, ricoverato da quattro giorni nel reparto di psichiatria dell’ospedale Niguarda di Milano, dopo che si e’ ferito ad un braccio e ha avuto una reazione di rabbia, rompendo anche un vetro dell’ambulanza, quando ha saputo di dover tornare in carcere.

Perché Fabrizio Corona deve tornare in carcere

Il Tribunale di Sorveglianza giovedi’ scorso ha revocato, per una serie di violazioni delle prescrizioni, il differimento pena in detenzione domiciliare che era stato concesso all’ex ‘re dei paparazzi’ per una patologia psichiatrica, nel dicembre 2019. “Corona ha iniziato lo sciopero della fame tre giorni fa e ha ribadito che non si fermera’ fino a che non potra’ parlare con i vertici della Sorveglianza “o con qualcuno delle istituzioni”. Al momento, ha detto Chiesa, “non si e’ fatto avanti nessuno”.

Per il legale, “coloro che hanno preso quel provvedimento, disconoscendo relazioni che dicevano che Fabrizio non poteva tornare in carcere e fotografavano quello che sta accadendo proprio ora, dovranno poi rendere conto a chi di dovere, perche’ e’ stata un’imprudenza gravissima“. Secondo il difensore, Corona “restera’ ancora in ospedale e sono molto preoccupato: l’ultima volta che gli venne revocato l’affidamento non fece una piega, perche’ sapeva di aver sbagliato, ora non si fermera’ perche’ sa che sta subendo un’ingiustizia”.