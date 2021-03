0 Facebook Vincenzo Russo, bidello morto tre giorni dopo il vaccino: parla la moglie. “Voglio la verità” Cronaca 12 Marzo 2021 11:45 Di redazione 1'

Chiede di conoscere la verità Anna Palladino, la moglie di Vincenzo Russo, il bidello deceduto a Casalnuovo tre giorni dopo aver fatto il vaccino AstraZeneca di un lotto diverso da quello che è stato sequestrato nella giornata di giovedì. Aveva 58 anni ed è morto a causa di un malore fatale che non gli ha lasciato scampo.

Parla la moglie del bidello morto dopo il vaccino

Sulla salma la Procura di Nola, che indaga sull’accaduto, ha disposto l’autopsia. Intanto la moglie, in un’intervista a Repubblica, ha lanciato un appello affinché sia accertata la verità: “Prima mi aveva detto ‘Non voglio fare il vaccino’ e poi ‘Sento il fuoco nello stomaco’. Non si può morire così, non è giusto”.

Un dolore che sarà difficile superare, la signora Palladino adesso attende l’esito dell’autopsia, vuole sapere se ci sia stata una correlazione tra il vaccino e il decesso del marito: “Voglio la verità su mio marito“.