Dramma ad Afragola, in provincia di Napoli, per la prematura morte di Vincenzo Russo, 58enne del luogo morto poco dopo essersi sottoposto alla prima dose di vaccino anti-Covid. L’uomo, come riporta NanoTv, lavorava come personale ATA nella scuola “Viviani” di Casalnuovo.

Tutta la comunità, così come i familiari della vittima sono sconvolti per quanto accaduto. Vincenzo si era sottoposto al vaccino domenica scorsa e subito sopo aveva postato sul suo profilo Facebook una frase nella quale scriveva: “Vaccino fatto, inizia il dolore al braccio speriamo bene”.

Poco dopo l’iniezione ha iniziato ad accusare malori e nella giornata di ieri è svenuto mentre stava lavorando. Non è ancora nota la causa che ha portato al decesso dell’uomo.