0 Facebook Maestra ha un malore in Dad: i suoi alunni se ne accorgono e le salvano la vita Cronaca 12 Marzo 2021 11:57 Di redazione 1'

Mentre la maestra faceva lezione in dad, la didattica a distanza come prevedono le norme per il contenimento dei contagi, ha accusato un malore. Sono stati gli alunni a salvarle la vita.

La protagonista della vicenda è una maestra di Vercelli che lo scorso pomeriggio stava parlando ai suoi alunni e improvvisamente è comparsa dallo schermo lasciando la telecamera fissa sulla parete della stanza. I bimbi, increduli, hanno atteso ancora qualche istante che la maestra tornasse al suo posto, ma poi hanno capito che era accaduto qualcosa di preoccupante. Uno di loro ha dato l’allarme avvisando la mamma.

“La maestra forse sta male”, ha detto. La madre, insieme a quelle degli altri bambini, è riuscita a scoprire dove abitasse la catechista inviando i soccorsi. I vigili del fuoco hanno dovuto forzare una porta per entrare in casa insieme al 118 ma quell’intervento richiesto a distanza da un bambino molto sveglio, potrebbe aver salvato la vita alla docente. I soccorritori infatti l’hanno trovata stesa sul pavimento. La donna è stata intubata sul posto e trasportata all’ospedale di Vercelli con un codice rosso.