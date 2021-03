0 Facebook Guendalina e il marito si lasciano, Umberto spiega: “Vi racconto cosa è successo davvero” Spettacolo 12 Marzo 2021 12:11 Di redazione 2'

Guendalina Tavassi ha rivelato che la storia con il marito è terminata e che sono separati in casa da mesi. Dopo la diretta dell’influencer, nella serata di ieri a parlare sempre tramite Instagram è stato anche Umberto D’Aponte, tornato proprio ieri dalla Turchia dove si è sottoposto a un trapianto di capelli.

“L’unica persona a cui devo chiedere scusa è mia moglie per alcuni comportamenti sbagliati che ho avuto nei suoi confronti – dice il napoletano -. Io sono innamoratissimo di Guendalina quindi faccio di tutto pur di riconquistarla. E’ normale che ci sono periodi che stiamo meglio, periodi che stiamo separati ora abbiamo fatto questo per farvi capire la realtà dei fatti. Ora farò di tutto per riconquistarla. Per il bene della famiglia cerchiamo di stare il più sereni possibile. Vi prometto di recuperare questo rapporto con Guenda e di cambiare, sperando in un lieto fine”.

La ex gieffina ieri aveva rivelato i motivi che l’hanno spinta ad affrontare un argomento così delicato, come ad esempio le voci su un presunto tradimento da parte del marito: “Salvaguardo mio marito perché gli voglio bene, anche se non stiamo insieme. Quello che insinuano sono cavolate. Io oggi sono libera si sono lasciati Belen Rodriguez e Stefano De Martino, Alessia Marcuzzi, anche mio fratello si è lasciato”. “Umberto sarà anche innamorato pazzo di me, ma se lo fosse certe cose non le farebbe – ha detto la ex gieffina -. Questa è la mia verità. Sono esausta di essere martellata. Non vedete la persona sempre come personaggio, siamo tutti uguali. Questa è la mia vita e la vivo come mi pare. Adesso sono single, ma la fede non la tolgo perché a me piace. È da più di un anno che stiamo così, ma adesso la sto mettendo a fuoco. Ne sto parlando perché non mi va che dicano stronzate. L’amore vero è il bene che vuoi ad oltranza a una persona. Noi andiamo d’amore e d’accordo anche perché siamo sempre nella stessa casa”.