Giugliano, famiglia stroncata dal Covid: morto Gigi Cimmino, decedute madre e sorella
Cronaca
12 Marzo 2021

Dolore a Giugliano per un’altra vittima del Covid-19. Si chiamava Gigi Cimmino ed è deceduto in ospedale, dove era ricoverato in seguito alle complicazioni dovute dal Coronavirus.

Giugliano piange la scomparsa di Gigi Cimmino

Una vera e propria tragedia, giorni prima della morte dell’uomo era deceduta la madre e il 22 febbraio la sorella, entrambe per Covid-19. La notizia della morte di Gigi Cimmino si è diffusa velocemente, lasciando attonite le tante persone che conoscevano la famiglia.

Gigi Capasso era molto conosciuto, ricordato da tutti con il nome di “‘o pacchiutto“. Tanti i messaggi di cordoglio che stanno girando sui vari gruppi social legati al territorio. I funerali si terranno nella giornata di sabato presso la parrocchia di San Pio X di Giugliano.