Follia a Sant'Antimo, festa di compleanno in zona rossa: blitz dei carabinieri
Cronaca
12 Marzo 2021

Follia a Sant’Antimo, dove i carabinieri hanno scoperto e interrotto un vero e proprio party di compleanno in piena zona rossa. Incuranti delle norme anti-contagio, 16 persone sono state beccate in un locale e sono state sanzionate.

I militari dell’Arma della tenenza di Sant’Antimo sono intervenuti in un locale specializzato in ricevimenti in via Appia, dove hanno sorpreso il proprietario che stava festeggiando il suo compleanno con altre 15 persone. Tutti e 16 sono stati sanzionanti dai carabinieri e come previsto dalle norme anti-Covid, il locale è stato chiuso per cinque giorni.