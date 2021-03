0 Facebook Lutto a Gragnano, muore Vincenzo Ferraro a soli 23 anni Cronaca 12 Marzo 2021 15:17 Di redazione 2'

Lacrime a Gragnano, nel Napoletano, per la morte di Vincenzo Ferraro, a soli 23 anni. Il giovane era stato ricoverato qualche giorno fa e stamattina, è arrivata la terribile notizia. Tutta la comunità è in lutto per la drammatica notizia.

Lutto a Gragnano, muore Vincenzo Ferraro a soli 23 anni

Domenica scorsa la sorella Maria Rosa ha scritto un commovente messaggio: “Non ci sono parole per descrivere l’amore che provo per te, sei una persona eccezionale, sei un fratello che tutti vorrebbero, sei la mia spalla forte, sei il mio sangue, sei il mio ossigeno, sei la mia anima, sei un dono prezioso che mamma e papà mi hanno donato, sei un giocherellone, sei un ragazzo con il cuore d’oro , non riesco più a stare senza di te devi combattere perché qua non ha più senso la mia vita, tu sei forte me lo dicesti tu. Ti amo sangue mio e ti sto aspettando”.

Tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi sulla bacheca del ragazzo, in queste ore. L’amico Ciro scrive: “Cosa ci hai combinato fratello ci hai rimasto un vuoto grande sei sempre stato il vero amico un vero fratello. Ora sarai l’angelo più bello non ci posso credere ancora maledettamente come si fa ma come non ti dimenticherò MAI. Sempre disponibile e a disposizione per me per mia sorella per la mia famiglia ‘NU M SCORD MAI STARAI X SEMPRE NEL MIO CUORE NON CE LA FACCIO PIÙ… NN HO PAROLE GUARDERÒ SEMPRE IN CIELO PER FARTI ARRIVARE UN ABBRACCIO UN BACIO FORTE TI VOGLIO TANTO TANTO BENE AMICONE MIO SEI STATO COME UN FRATELLO PER ME”.