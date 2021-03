0 Facebook Preoccupazione per il piccolo Pietro: oggi l’intervento delicato del bambino di 7 anni napoletano Cronaca 11 Marzo 2021 10:12 Di redazione 2'

Oggi è un giorno di preoccupazione per il piccolo Pietro Gala che si opererà a Tiblisi in Georgia. Pietro è un bambino di 7 anni di Qualiano a cui è stata diagnosticata una patologia curabile solo attraverso l’utilizzo di cellule staminali.

Il piccolo è stato in cura all’ospedale Stella Maris di Pisa, nel quale gli specialisti gli hanno appunto diagnosticato la mancata formazione di alcuni neuroni. Oggi sarà sottoposto a questo delicato intervento, attraverso una tecnica non ‘normata’ in Italia. Con l’uso delle cellule staminali, gli specialisti dell’Austim and Asd Treatment Center procederanno alle trasfusioni di sangue ottenuto tramite il suo stesso midollo spinale per indurre il sistema nervoso di Pietro a produrre i neuroni ‘mancanti’. Al piccolo dovrà essere prelevato il midollo osseo, dovranno essere estratte le cellule staminali e quest’ultime dovranno essere iniettate nella colonna vertebrale al fine di stimolare il sistema nervoso a produrre i neuroni mancanti.

Il sindaco Raffaele De Leonardis è in contatto con la famiglia per sapere i risvolti dell’operazione, la città sta vivendo ore d’attesa per l’intervento a cui sarà sottoposto oggi. Lo scorso 5 febbraio lanciarono una raccolta fondi via web e in molti si mobilitarono per aiutarlo.