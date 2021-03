0 Facebook Belen e Antonino in auto, lui esce per ‘un’emergenza’: beccato dai paparazzi Spettacolo 10 Marzo 2021 16:43 Di redazione 1'

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono ormai protagonisti del gossip nostrano. La coppia, da quando ha annunciato la gravidanza, è praticamente seguita ovunque dai paparazzi. Può capitare, dunque, che uno dei due venga sorpreso a fare qualcosa anche quando non vorrebbe essere fotografato.

Antonino paparazzato a Milano

A seguire Antonino e Belen mentre giravano in auto per Milano è stato il settimanale Chi, che ha immortalato il momento in cui il giovane hair stylist ha voluto fermarsi per una ‘piccola urgenza’. La coppia ha accostato la vettura vicino a dei giardinetti e Spinalbese, senza accorgersi che l’obiettivo di un paparazzo lo stava seguendo, è uscito senza mascherina, si è nascosto dietro un cespuglio e si ‘è liberato’.

Un’urgenza che non è riuscito a trattenere. Dopo aver finito, Antonino ha raggiunto subito la sua dolce metà in auto e ha rimesso in moto.