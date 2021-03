0 Facebook Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese vicini alle nozze? Il dettaglio che fa impazzire i fan Spettacolo 8 Marzo 2021 16:47 Di redazione 1'

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese potrebbero aver deciso di compiere il grande passo e convolare a nozze. Dopo l’annuncio della gravidanza, la coppia aspetta una bambina, potrebbero aver deciso di sposarsi. L’indizio come sempre arriva dal profilo social della bella argentina.

Belen e Antonino si sposano?

La show girl, infatti, ha condiviso negli ultimi giorni pillole di un servizio fotografico che la ritrae in un meraviglioso tailleur bianco di Christian Dior. Un abito che potrebbe essere un suggerimento sul prossimo passo di Belen e Antonino. Una supposizione che ha iniziato a circolare nei commenti ai post della Rodriguez, che questo vestito possa essere un indizio su un passo futuro?

Difficile dirlo, da parte dei diretti interessati non è arrivata, per ora, alcuna conferma né tantomeno smentita. Del resto non ci sarebbe nulla di strano se Antonino e Belen avessero deciso di sposarsi, presto allargheranno la famiglia e i fiori d’arancio potrebbero essere il passo successivo. Staremo a vedere.