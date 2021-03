0 Facebook Follia nel Casertano, fa salire presunto amante della moglie in macchina e lo ‘sequestra’ Cronaca 10 Marzo 2021 16:22 Di redazione 1'

I carabinieri della stazione di Santa Maria a Vico, comune in provincia di Caserta, hanno avviato un indagine su un episodio avvenuto lunedì sera in via Migliori. Una vicenda anomala, che i militari stanno cercando di approfondire. Un uomo di 40 anni avrebbe dato appuntamento a un barista, ritenendolo l’amante della moglie, l’avrebbe fatto salire sulla sua automobile e poi si sarebbe rifiutato di farlo scendere.

Quando il barista è salito in auto, il quarantenne avrebbe iniziato a fargli una serie di domande rispetto alla presunta liaison con la moglie. Il malcapitato ha negato tutto e comprendendo che l’uomo era in uno stato d’agitazione, gli avrebbe chiesto di farlo scendere. La notizia è stata riportata da Edizione Caserta.

I militari avrebbero trovato l’auto aperta in via Migliori e da lì sarebbero partiti a ricostruire l’episodio. Il barista sarebbe stato ascoltato dai carabinieri, che adesso dovranno accertare se ci sia stata una condotta criminosa nel comportamento del 40enne.