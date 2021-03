0 Facebook Sedicenne morto suicida in comunità, il dolore della madre: aveva perso da poco il marito e un’altra figlia Cronaca 9 Marzo 2021 15:38 Di redazione 2'

La madre del sedicenne morto suicida in una comunità di Villa Briano, V.A., si trova a dover affrontare un’altra grande tragedia, poco tempo fa aveva perso un’altra figlia e il marito. Un retroscena doloroso di una tragedia che ha sconvolto la comunità di Boscoreale, comune di origine del ragazzo.

Il sedicenne morto suicida aveva perso una sorella e il padre

Il sedicenne, trovato impiccato nel bagno della comunità, qualche giorno fa era scappato per poter assistere al trigesimo della sorella. Secondo quanto riportato da Il Mattino aveva chiesto un permesso per poter partecipare alla messa che gli sarebbe stato negato, così si è allontanato. La madre era riuscito a convincerlo a tornare, ma il ragazzo proprio non voleva restare in quel luogo e qualche giorno dopo ha deciso di farla finita.

La madre voleva fare il suo bene, così l’ha riaccompagnato. Poi è arrivata la tragica notizia, il ragazzo si è impiccato in bagno e prima di togliersi la vita le ha scritto un biglietto d’addio: “Mamma, questo è per te, perdonami. Non è colpa tua, ma te lo avevo detto che in comunità non ci volevo stare”. Ora la donna è rimasta sola con un altro figlio e dovrà fare i conti con un’altra tragedia che ha colpito la sua famiglia.