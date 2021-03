0 Facebook Dramma nel Casertano, giovane di 16 anni trovato morto in bagno: ha lasciato un biglietto d’addio Cronaca 8 Marzo 2021 18:00 Di redazione 1'

Dramma a Villa di Briano, comune in provincia di Caserta. Un ragazzo di 16 anni è stato trovato senza vita nel bagno della comunità in cui viveva in via Ugo La Malfa.

Ragazzo trovato morto a Villa di Briano

Il giovane si sarebbe impiccato con la cintura dell’accappatoio, motivo per cui la pista seguita dagli inquirenti è quella del gesto volontario. I carabinieri, giunti sul posto assieme ai medici e alla squadra della Scientifica, avrebbero trovato anche un biglietto in cui il sedicenne annunciava il gesto estremo.

Non si conoscono i motivi che avrebbero spinto il ragazzo a un’azione tanto disperata. Il corpo del ragazzo è stato trasferito all’istituto di Medicina Legale, probabilmente il magistrato disporrà l’esame autoptico.