Dramma a San Cipriano D’Aversa, per la morte di Raffaele Zagaria, giovane infermiere stroncato dal Covid a soli 40 anni. L’uomo era ricoverato in Terapia Intensiva da giorni per le complicazioni del Covid. Nonostante gli sforzi dei medici non è riuscito a sconfiggere il virus.

Raffaele, Originario di San Cipriano, lavorava come infermiere presso l’ospedale Grassi di Ostia, nel reparto di Medicini, tra poche settimane sarebbe tornato in Campania dove era stato trasferito. Ora i colleghi chiedono che il reparto possa essere intitolato a lui. Lo scorso gennaio proprio nel reparto di Medicina era scoppiato un focolaio, che probabilmente ha contagiato anche l’infermiere.

Tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi in queste ore sui social. L’intera comunità è in lutto per il giovane papà, che lascia due bimbe piccole.